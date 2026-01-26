diario as beiras
Coimbra

Conhecimento do rio é essencial para gerir por antecipação cheias no Mondego

26 de janeiro de 2026 às 09 h46
0 comentário(s)
DR

O conhecimento do rio e do funcionamento da obra hidráulica do Mondego são condições essenciais para que as autoridades possam gerir por antecipação uma nova cheia na região, defendeu um especialista em Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, Paulo Palrilha, comandante do Batalhão de Sapadores Bombeiros de Coimbra e autor de uma tese de mestrado sobre as causas e consequências das cheias no Baixo Mondego em 2001 – faz na terça-feira 25 anos – revisitou os acontecimentos da altura e o conhecimento adquirido desde então, vincando que se tratou de uma das maiores catástrofes naturais ocorridas em Portugal.

 “Foi uma cheia numa obra hidráulica que tinha, nos seus objetivos, precisamente, a proteção de pessoas e bens contra cheias. E a obra não funcionou”, enfatizou.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (27/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

 

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

26 de janeiro

Cargueiro à deriva à saída da barra da Figueira da Foz corre o risco de naufragar
26 de janeiro

Davos 2026
26 de janeiro

Resíduos urbanos: problemas herdados, soluções adiadas e escolhas para o futuro.
26 de janeiro

Tentaram furtar estátua de homenagem ao Músico de Santana na Figueira da Foz

Coimbra

Coimbra
26 de janeiro às 10h23

Automobilista envolvido no acidente mortal no IC2 alcoolizado

0 comentário(s)
CoimbraSem categoria
26 de janeiro às 09h57

Luís Sequeira é a vítima mortal do acidente no IC2

0 comentário(s)
Agir/ NegóciosCoimbra
26 de janeiro às 09h55

Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra organizou almoço vínico

0 comentário(s)