Conferência em Coimbra para profissionais de ‘software’ com bilhetes esgotados

A conferência tecnológica JNation, direcionada para profissionais que desenvolvem ‘software’, vai contar com 58 especialistas de diversas nacionalidades e assistência lotada no Convento São Francisco, em Coimbra, que acolhe a iniciativa este mês.

A oitava edição do evento decorre na terça e na quarta-feira e vai receber mais de 1.350 participantes, 100 a mais do que em 2024, havendo já lista de espera para conseguir um bilhete, revelou hoje o cofundador da JNation, Roberto Cortez, em conferência de imprensa para apresentação da iniciativa.

Este “não é um evento só da zona Centro, nem só de Portugal”, com participantes de origem internacional – oriundos de cerca de meia centena de países -, numa taxa entre os 10% e os 15%, bem como de diferentes pontos do país.

“Conseguimos fazer algumas alterações no espaço do Convento São Francisco para conseguir ter um pouco mais de capacidade este ano, mas não temos espaço para mais. Este é um bom problema para se ter na cidade”, apontou.

O JNation vai abordar temas fundamentais para a indústria do software, como linguagens de programação (JAVA, JavaScript), Cloud & Infraestrutura, Machine Learning & Inteligência Artificial, Segurança e Metodologias de Desenvolvimento.

No primeiro dia há disponíveis seis salas com vários temas, enquanto o segundo dia será dedicado a ‘workshops’ práticos, estando ainda prevista a presença de 24 ‘stands’ de empresas no evento.

Entre os oradores, está Josh Long, dos Estados Unidos, e que está muito ligado a uma tecnologia chamada ‘spring’, presente em mais de 70% do desenvolvimento em ‘JAVA’.

Maya Shavin, Daniel Madalitso Phiri, Olena Kutsenko, Thomas Vitale, Marcus Hellberg, Ricardo Ferreira, Eduardo Piairo, Chris Richardson, Atila Fascina, Alina Yurenko, Simon Ritter estão também entre os 58 palestrantes.

Roberto Cortez expressou ainda o desejo de concretizar um “JNation for kids”, que decorresse em simultâneo com o evento que já acontece (embora haja o problema da limitação de espaço), permitindo que os mais novos tenham contacto e conheçam mais sobre esta área tecnológica.

“Quando entrei na universidade, e fiz o meu curso em Coimbra, entre os 80 alunos que entraram, sete eram mulheres. Obviamente que depois há um impacto no mercado de trabalho”, explicou, propondo combater a questão incutindo o gosto pela tecnologia mais cedo nos jovens.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, declarou que “o JNation cresceu para além de Coimbra e das fronteiras do país”, sendo agora necessário mais espaço.

Para o autarca, “é um orgulho poder contar com a JNation em crescimento”.

“É uma enorme satisfação continuar sempre em crescimento, a bater recordes, não só por bater, mas por levar e afirmar cada vez mais o nome de Coimbra como uma centralidade tecnológica e como um concelho que tem pessoas capazes de ter uma palavra a dizer na área das tecnologias”, frisou.

O vereador da Câmara de Coimbra com o pelouro do Empreendedorismo, Investimento e Emprego, Miguel Fonseca, referiu que a temática da Inteligência Artificial e a sua utilização ao serviço das pessoas poderá ser uma forma de resolver “um dos principais pontos fracos do país, que é a produtividade”.

Segundo o presidente da União das Freguesias (UF) de Souselas e Botão, Rui Soares, a UF irá garantir o transporte dos participantes da Estação B de Coimbra até ao CSF, localizado na margem esquerda do rio Mondego.