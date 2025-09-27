diario as beiras
Coimbra

Condutor com álcool foge à polícia e despista-se contra uma parede em Coimbra

27 de setembro às 17 h09
0 comentário(s)
DR

Um homem de 21 anos foi detido na madrugada de ontem por elementos da esquadra de trânsito da PSP de Coimbra.

Em comunicado, a força de segurança explica que a detenção foi efetuada às 06H10, por suspeita de “desobediência e prática de condução perigosa, depois de ter desobedecido a uma ordem de paragem, no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, na Praça João Paulo II”.

“Ignorando a indicação de paragem, para ser fiscalizado, o condutor colocou-se em fuga, a grande velocidade e praticando uma condução muito perigosa, por várias artérias da cidade”, explica o documento. “Acabou por se despistar e embater, com grande violência, na parede de um edifício junto à rua Capitão Luís Gonzaga”, acrescenta a PSP.

