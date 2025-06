Condeixa-a-Nova: Viatura pesada consumida pelas chamas no Cadaval

Uma viatura pesada foi consumida, ontem à noite, pelas chamadas, na localidade de Cadaval, no concelho de Condeixa-a-Nova.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, a parte da cabine da viatura estava a arder quando os 13 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova chegaram ao local.

Segundo a mesma fonte, não estaria ninguém na viatura.

À hora de fecho desta edição o trânsito no IC2, na zona do Cadaval (próximo do restaurante Casa da Júlia), estava cortado. O alerta para a ocorrência foi dado às 21H04.