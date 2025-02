Condeixa-a-Nova: Unidade de Apoio ao Investidor ganha espaço físico para potenciar investimentos

“São vocês, empresários, que fazem com que estejamos aqui. Este é um passo muito importante para o desenvolvimento empresarial e económico do nosso município”.

Foi desta forma que o edil de Condeixa-a-Nova, Nuno Moita, abriu a sua intervenção na sessão que marcou a inauguração da Unidade de Apoio ao Investidor (UAI) de Condeixa, projeto municipal que ontem recebeu um novo impulso.

Com duas salas novas, localizadas no edifício do município (Centro Cívivo-1.º piso, fração 0), a unidade pretende fomentar, assegurou o autarca, “o espírito de empreendedorismo e inovação”, captando mais investimento para o concelho condeixense. “A nossa estratégia foi sempre captar investimento para o município”, reiterou Nuno Moita.

