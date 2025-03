Condeixa-a-Nova: Novo tarifário do lixo PAYT obrigatório para comércio e restauração

A nova tarifa de resíduos PAYT (Pay-As-You-Throw, ou seja, “pague pelo que deita fora”), fixada em função da quantidade de lixo indiferenciado recolhido, passou a ser obrigatória para os estabelecimentos do setor do comércio, serviços e restauração (setor não doméstico).

A alteração do modelo tarifário – que acontecerá também em Condeixa – decorre da atualização do Regime Geral da Gestão de Resíduos (RGGR) que define que a partir deste ano (de janeiro de 2025) as tarifas do serviço de gestão de resíduos cobradas ao setor não doméstico devem passar a ser aplicadas sobre a quantidade de resíduos recolhidos, deixando assim de ser indexadas ao consumo de água.

Atento à necessidade de promover uma gestão de resíduos mais sustentável e antecipando a entrada em vigor do novo regime jurídico, o Município de Condeixa-a-Nova foi pioneiro na implementação deste modelo de tarifário na região Centro, antecipando de forma voluntária a transição para este sistema, que arrancou em Condeixa em junho de 2024.

