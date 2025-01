Condeixa-a-Nova: Luís quer explorar iguarias nacionais depois de ter descoberto “outro mundo” no Masterchef

“Fazia tudo novamente, foi uma experiência espetacular”. É desta forma que Luís Costa avalia a sua participação na 4.ª edição do MasterChef Portugal. O assistente social na Associação Cavalo Azul, natural de Vinha da Rainha, Soure, e residente em Condeixa-a-Nova, encerrou, no último sábado, a participação no programa destinado a cozinheiros amadores com um honroso 9.º lugar.

“O balanço é muito positivo. Nunca pensei viver esta experiência. Foi algo que superou todas as minhas expetativas”, assumiu ao DIÁRIO AS BEIRAS. Desafiado pelo filho Xavier, de nove anos, Luís, que soma 44 primaveras, descobriu “outro mundo” no programa.

Depois de uma participação, reconheceu, “intensa”, o antigo aspirante a MasterChef de Portugal dedica a participação a duas pessoas: a mãe e o avô. “Dedico esta participação à minha mãe, que me inspirou desde pequeno que foi a minha professora na cozinho”, referiu, antes de falar sobre o avô. “O meu avô, que já partiu, gostava muito dos meus petiscos. Deve estar contente por me ter visto nesta aventura. O José Costa, da Fontinha, era alguém muito parecido comigo na maneira de ser”, recordou.

