Condeixa-a-Nova contra integração em nova comunidade de saúde em Mirando do Corvo

A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova contesta a integração do município na nova comunidade de saúde proposta pela Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra para ser instalada em Miranda do Corvo.

Em comunicado, o presidente daquela autarquia refere que “não faz qualquer sentido que o município, tradicionalmente muito ligada a Coimbra, e onde os seus utentes vão fazer os exames complementares de diagnóstico e recorrem a urgências hospitalares, se una a outra Comunidade de Saúde, tanto mais que Coimbra está sozinha na sua nova comunidade”.

O autarca Nuno Moita defende que a nova Comunidade de Saúde de Coimbra deve integrar “os concelhos mais próximos geograficamente e que historicamente sempre tiveram uma relação de proximidade na área da saúde, como é o caso dos utentes de Condeixa-a-Nova, que sempre se socorreram dos serviços do antigo hospital dos Covões [Hospital Geral] e dos HUC [Hospitais da Universidade de Coimbra] dos quais distam apenas alguns minutos”.

“Não há uma matriz para a escolha de Miranda do Corvo como centralidade desta nova Comunidade de Saúde, a decisão baseia-se unicamente na distância geográfica entre concelhos, não considerando quaisquer outros critérios, nomeadamente as características populacionais, muito mais próximas às de Coimbra”, critica.

O conselho de administração da ULS de Coimbra determinou a criação de seis comunidades de saúde, no âmbito de uma política de descentralização da gestão e governação, com o objetivo de “ganhar escala para o desenvolvimento de planos intermunicipais de saúde e respostas em proximidade, incluindo a oferta de serviços diferenciados, articulação com os parceiros locais comunitários e a criação de melhores condições para atração e retenção de profissionais de saúde”.

Uma das comunidades será instalada em Miranda do Corvo, agrupando também Lousã, Penela e Vila Nova de Poiares, com a finalidade de criar uma gestão mais próxima e proativa, para possibilitar melhores condições de trabalho às equipas.

“Além disso, nada une, no que diz respeito à saúde, o concelho de Condeixa-a-Nova aos restantes, não havendo sequer meios de transporte públicos regulares, ao contrário daquilo que acontece com a ligação a Coimbra” enfatiza o presidente da Câmara de Condeixa.

No caso da Comunidade de Saúde de Condeixa-a-Nova, Lousã, Miranda do Corvo, Penela, Vila Nova de Poiares, criada para “uma gestão mais próxima e proativa, para possibilitar melhores condições de trabalho às equipas”, será centralizada em Miranda do Corvo.

Contactado pela agência Lusa, o conselho de administração da ULS de Coimbra limitou-se a referir que este é um “tema interno” e que “a opinião dos 21 municípios merece consideração”.