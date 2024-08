Condeixa-a-Nova: Autarquia discorda da integração na nova Comunidade de Saúde

O presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, Nuno Moita, em comunicado divulgado ontem pela autarquia condeixense, contesta a integração do município na nova Comunidade de Saúde, estabelecida pelo Conselho Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, que agrupa ainda os concelhos da Lousã, Miranda do Corvo, Penela e Vila Nova de Poiares.

“Não faz qualquer sentido que Condeixa, tradicionalmente muito ligada a Coimbra, e onde os seus utentes vão fazer os exames complementares de diagnóstico e recorrem a urgências hospitalares, se una a outra Comunidade de Saúde, tanto mais que Coimbra está sozinha na sua nova Comunidade”, justifica Nuno Moita, citado na comunicação.

O autarca defende que a nova Comunidade de Saúde de Coimbra deve integrar “os concelhos mais próximos geograficamente e que historicamente sempre tiveram uma relação de proximidade na área da saúde, como é o caso dos utentes de Condeixa que sempre se socorreram dos serviços do antigo hospital dos Covões e dos HUC (Hospitais da Universidade de Coimbra) dos quais distam apenas alguns minutos”, recordou.

Recentemente, o Conselho de Administração da ULS de Coimbra determinou a criação de seis comunidades de saúde no âmbito de uma política de descentralização da gestão e governação.

Comunidade centralizada em Miranda do Corvo

A Comunidade de Saúde de Condeixa-a-Nova, Lousã, Miranda do Corvo, Penela, Vila Nova de Poiares, criada para “uma gestão mais próxima e proativa, para possibilitar melhores condições de trabalho às equipas”, será centralizada em Miranda do Corvo.

“Não há uma matriz para a escolha de Miranda do Corvo como centralidade desta nova Comunidade de Saúde, a decisão baseia-se unicamente na distância geográfica entre concelhos, não considerando quaisquer outros critérios, nomeadamente as caraterísticas populacionais, muito mais próximas às de Coimbra”, criticou ainda o edil da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova.

