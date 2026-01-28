diario as beiras
Condeixa-a-Nova

Condeixa-a-Nova ativa Plano Municipal de Emergência

28 de janeiro de 2026 às 09 h01
DR

A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, ativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil e decidiu encerrar as escolas do concelho, afirmou a presidente da Câmara Municipal à agência Lusa.

Segundo Liliana Pimentel, há zonas do concelho sem energia elétrica e “muitas estradas, quer nacionais quer municipais, que estão cortadas por causa do tombo de árvores”.

“Por volta das 07:00, foi decidido ativar o plano de emergência municipal e, nesse sentido, encerrar os estabelecimentos de ensino”, indicou.

A autarca indicou que o abastecimento de água está a “correr bem” no concelho, estando a ser reposta a eletricidade “aos poucos e poucos”.

A depressão Kristin fez-se sentir sobretudo entre as 03:30 e as 06:00 no centro e, a partir das 07:00, mais no interior, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Portugal continental está hoje a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, após outras duas tempestades nos últimos dias – Ingrid e Joseph –, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo IPMA.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal.

Os distritos de Coimbra e Leiria foram os mais afetados e no distrito de Lisboa, no concelho de Vila Franca de Xira, uma pessoa morreu quando uma árvore caiu sobre a viatura que conduzia.

O IPMA qualificou a Kristin como “ciclogénese explosiva”, termo utilizado para depressões de forte intensidade, tanto em vento como em chuva.

Autoria de:

Agência Lusa

