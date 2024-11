Concurso para obras em Santa Clara-a-Velha em Coimbra lançado no início de 2025

O concurso de requalificação do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, com um investimento de 1,8 milhões de euros, deverá ser lançado no primeiro trimestre de 2025, após revisão dos projetos de arquitetura e especialidades, afirmou o município de Coimbra.

A obra chegou a ser anunciada ainda durante a vigência da Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), que foi extinta, contemplando um investimento de 1,8 milhões de euros financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A Câmara de Coimbra, que é a dona de obra, avançou recentemente com a contratação de revisão dos projetos de arquitetura e especialidades daquela empreitada, um procedimento obrigatório e exigido por lei.

“A operação encontra-se em fase inicial de revisão de projeto, que se prevê poder estar concluída até ao final deste ano”, afirmou fonte oficial da Câmara, em resposta à agência Lusa.

Segundo o município, prevê-se que o lançamento do concurso público da empreitada “possa ocorrer durante o primeiro trimestre de 2025”.

Esta requalificação é assegurada ao abrigo de um contrato interadministrativo entre a Câmara de Coimbra e o atual Património Cultural, que substitui a extinta Direção Regional da Cultura do Centro na cogestão da operação.

A empreitada de requalificação prevê a requalificação do centro interpretativo inaugurado em 2009, uma intervenção na igreja, nova sinalética e construção de equipamentos de apoio.