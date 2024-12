Concertos nos próximos dois sábados no Coimbra Shopping

O Coimbra Shopping promove, no dia 14 de dezembro, o concerto do grupo Folhas de Pêssego Brass Band, pelas 11h30. No sábado seguinte, é a vez dos Soldadinhos de Natal, no mesmo horário. Ambos os momentos vão acontecer num formato itinerante.

Estas atuações fazem parte da programação de Natal do Centro e estão alinhadas com a visão do centro comercial em promover momentos de lazer e cultura, enquanto apoia a comunidade artística.

A agenda deste mês conta ainda com visitas ao Pai Natal, até 23 de dezembro, com quem as crianças vão poder tirar fotografias, nas próximas sextas-feiras, dias 13 e 20 de dezembro, das 15h30 às 19h30, e durante os fins de semana, dias 14, 15, 21, 22 e 23 de dezembro (segunda-feira), das 11h30 às 14h00 e das 15h30 às 19h30.

Natal solidário

A partir de hoje e até sábado, dia 14 de dezembro, o centro comercial vai ainda receber uma banca solidária da Cáritas Diocesana de Coimbra, onde é possível encontrar peças artesanais, entre coroas de Natal, anjos e presépios originais, idênticos aos que se encontram em exibição no espaço Cultura no Centro, no Piso 1, na exposição “Natal Criativo”. Estas obras foram desenvolvidas por utilizadores e colaboradores da instituição e podem ser adquiridas pelos visitantes durante a ação solidária que decorre junto ao espaço.