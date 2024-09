Concertos de jazz animam finais de tarde no Penedo da Saudade em Coimbra

O Miradouro do Penedo da Saudade, na cidade de Coimbra, vai servir de palco a concertos de jazz, que terão lugar em três fins de tarde de setembro, anunciou hoje a organização do evento.

O Jazz ao Luar está agendado para os finais de tarde de sexta-feira, 13 e 20 de setembro, no Miradouro do Penedo da Saudade, uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Coimbra, União das Freguesias de Coimbra e Fundação INATEL.

“Gostava muito que as pessoas participassem: este é um convite para toda a cidade, para que todas as pessoas nos visitem, sendo que este é um espaço emblemático”, afirmou o presidente da União das Freguesias de Coimbra, João Francisco Campos, na apresentação do evento.

Para sexta-feira, a partir das 18:30, está prevista a atuação de Obra Prima, enquanto no dia 13 o Penedo da Saudade será o palco de António Silva Quarteto, encerrando o Jazz ao Luar com Rodrigo Paredes Trio, no dia 20.

Os três dias preveem ainda a atuação de DJ, a partir das 20:30, num evento gratuito e destinado “a toda a família”.

“Não quisemos fazer aqui um evento qualquer. No ano passado, fizemos aqui esta experiência, desafiados pela Fundação Inatel. Acho que é um evento que encaixa claramente e nós já andávamos há algum tempo a procurar um evento que encaixasse no Penedo da Saudade: gosto de fazer eventos na maior parte de espaços possíveis”, sublinhou João Francisco Campos.

A iniciativa vai contar ainda com bancas de bebida e comidas ligeiras, 150 cadeiras montadas, bem como iluminação adequada a um espaço natural, que é “convidativo para as famílias”.

Segundo o diretor regional do INATEL, Bruno Paixão, o Jazz ao Luar nasceu em 2019, ano em que se comemoraram os 50 anos da ida do homem à lua (facto que deu origem ao nome da iniciativa), sendo esta a segunda vez que o evento se realiza no Penedo da Saudade.

Após “o sucesso” do ano passado, num sítio “inusitado, pois normalmente aqui não são feitos eventos”, a edição deste ano prevê “um incremento”, contando com “algumas associações de Coimbra, para acrescentar valor” ao Jazz ao Luar.

A apresentação desta iniciativa contou ainda com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Francisco Veiga, que realçou que a autarquia se associa “cada vez mais a eventos ecléticos e que possam agradar a todos os gostos”.

O Penedo da Saudade é um parque e miradouro da cidade de Coimbra, ligado à cultura coimbrã e à sua academia, onde se encontram inúmeras placas comemorativas de eventos ligados à vida académica, além de poesias de alunos.