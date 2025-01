Concerto na Universidade de Coimbra recria ambiente musical da época de Camões

A Capela de São Miguel, da Universidade de Coimbra (UC), vai receber, na quinta-feira, às 17:30, um concerto do ensemble Ars Lusitana, que promete recriar o ambiente musical da época de Luís de Camões.

Intitulado “O Tempo Bom Tudo Cura: A Música nos Cancioneiros Portugueses do Século XVI”, o espetáculo recria o ambiente musical de Camões, recuperando peças dos quatro cancioneiros quinhentistas portugueses hoje conhecidos (os cancioneiros de Belém, de Paris, de Elvas e de Lisboa), anunciou a UC, em nota enviada hoje à agência Lusa.

O concerto de música quinhentista conta com as interpretações de André Ferreira (órgão e baixo), Maria Bayley (harpa e soprano) e Teresa Duarte (viola da gamba e soprano).

A atuação do ensemble Ars Lusitana tem entrada livre e decorre no mesmo dia em que, pelas 16:00, na Biblioteca Geral da UC, é inaugurada a exposição “Camões 500”.

Na mesma ocasião também serão apresentadas as linhas gerais do programa de comemorações na Universidade de Coimbra dos 500 anos do nascimento de Luís de Camões.