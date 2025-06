Concerto inédito na Casa-Museu Miguel Torga assinala 100 anos de Carlos Paredes

A Casa-Museu Miguel Torga, em Coimbra, vai acolher um espetáculo inédito de Canção de Coimbra, intitulado “Consonâncias Musicais”, no dia 28 de junho, a partir das 17:30.

A iniciativa, de entrada gratuita, pretende homenagear o escritor Miguel Torga e o músico Carlos Paredes, assinalando os 100 anos do guitarrista.

Com a participação do grupo Quarteto de Coimbra, no concerto serão interpretadas peças instrumentais de Carlos Paredes e poemas de Miguel Torga que foram musicados e cantados ao longo dos anos por figuras importantes na Canção de Coimbra, como Luiz Goes e José Mesquita.