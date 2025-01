O pianista Jó Dutra e o violinista Alexandre Sayal realizam um concerto no Seminário Maior de Coimbra, no dia 14, às 21:30.

O espetáculo está inserido no ciclo de apresentações do CD “Temas e Devaneios”, de Jó Dutra, compositor e professor de música, que comunicou hoje a iniciativa à Lusa.

Com entrada livre, o concerto vai decorrer na Sala do Piano do Seminário de Coimbra.