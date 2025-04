Concentração elevada de pólen na atmosfera a partir de sexta-feira e até 1 de maio

A Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC) alertou hoje os doentes alérgicos para a elevada concentração de pólen na atmosfera a partir de sexta-feira e até 01 de maio em todo o território de Portugal continental.

No seu boletim político relativo à semana que começa dia 25, a SPAIC informa que “a concentração de pólen no ar encontra-se elevada” nas regiões de Trás-os-Montes e Alto Douro, Entre Douro e Minho, Beira Litoral, Beira Interior, Lisboa e Setúbal, Alentejo e Algarve.

Quanto à proveniência dos grãos de pólen, destacam-se na atmosfera do continente as árvores cipreste, pinheiro, bétula carvalho, sobreiro e azinheira, assim como as ervas “gramíneas, tanchagem, azeda, urtiga e urticáceas”.

Nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, a concentração de pólen na atmosfera encontra-se baixa, destacando-se os pólenes das árvores cipreste, pinheiro e eucalipto e também das ervas gramíneas, tanchagem e urticáceas.