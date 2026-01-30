O município de Condeixa-a-Nova fez um balanço, ao final da tarde, dos desenvolvimentos na sequência da depressão Kristin e deu conta de que já registou “256 ocorrências resultantes da passagem da tempestade, estando cerca de 80 ainda ativas”.

Segundo comunicado do município “há ainda várias zonas do concelho afetadas pela falta de energia elétrica” mas a E-Redes “prossegue os trabalhos de reposição do abastecimento, não havendo indicação de quando a situação possa estar normalizada”.

“As telecomunicações continuam muito afetadas; Regista-se hoje a queda de várias árvores, consequência dos solos encharcados; Verificam-se inundações em habitações e garagens; Prossegue a remoção de árvores da rede viária do concelho e em outras estruturas municipais”, acrescenta a nota.

O município recorda que “disponibilizou os balneários do Pavilhão Municipal à população afetada que pretenda tomar banho de água quente e em casa não tenha essa possibilidade devido à falta de energia elétrica”.

A acompanhar os trabalhos, estiveram hoje em Condeixa a presidente e o secretário executivo da Região Metropolitana de Coimbra-CIM, Helena Teodósio e Jorge Brito, respetivamente, bem como o Comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, Carlos Luís Tavares.