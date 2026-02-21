A disputa pela liderança da concelhia do PSD de Coimbra entra nos últimos dias de campanha. Com eleições marcadas para o próximo sábado, dia 28 de fevereiro, os dois candidatos à liderança da estrutura partidária estão por estes dias ativos na captação de potenciais apoios internos e na divulgação das suas ideias para o partido.

Frente a frente estão a eurodeputada e vice-presidente da bancada do Partido Popular Europeu no Parlamento Europeu, Lídia Pereira, e o deputado pelo PSD no Parlamento Europeu, Martim Syder.

A candidatura de Lídia Pereira à liderança da Concelhia de Coimbra do PSD promove hoje, sábado, um jantar-debate no Restaurante Estádio sobre a “Reforma dos Partidos – Ainda a Tempo?”.

A iniciativa conta com a presença de Miguel Poiares Maduro, antigo ministro e académico, e de Luís Aguiar-Conraria, economista e comentador que participa na sessão a título independente. O debate pretende refletir sobre os desafios atuais das organizações partidárias. A iniciativa integra o ciclo “Conversas de Gerações”, promovido pela candidata, que tem passado por várias freguesias do concelho de Coimbra.

Entretanto, o adversário da também deputada da Assembleia Municipal de Coimbra nas eleições de 28 de fevereiro, Martim Syder, apresentou esta semana a sua candidatura na Casa da Cultura de Coimbra. Diz que foi a “afirmação política clara de renovação, reunindo militantes de várias gerações e diversas personalidades da cidade”: “Renovar não é apenas geracional, é também programático”, afirmou o candidato. O mandatário da candidatura é Jorge Alves Correia, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e assessor jurídico do primeiro-ministro.

Quem vencer as eleições sucederá ao atual vereador da oposição pela coligação Juntos Somos Coimbra e antigo presidente da União das Freguesias de Coimbra, João Francisco Campos, na liderança da estrutura partidária.