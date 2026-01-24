diario as beiras
Companhia quer Museu dos Transportes, mas autarquia prefere construir de raiz

22 de janeiro de 2026 às 10 h42
DB/Ana Catarina Ferreira

A companhia de teatro Marionet tem procurado, desde a sua fundação, um espaço próprio. Ao longo de 25 anos tem reunido com os sucessivos executivos do Município de Coimbra, mas ainda não há solução.

“Nós tivemos, muito recentemente, uma reunião com a vereadora da Cultura, Margarida Mendes Silva. Sentimos da parte dela muita sensibilidade e afirmou-nos que gostaria muito, no fim destes quatro anos de mandato, de nos deixar com um espaço. Ela propôs, eventualmente, a criação de um espaço de raiz. No entanto, há um que nos parece que seria mais fácil de executar que é o Museu dos Transportes. O Museu dos Transportes está há mais de 20 anos fechado à espera de ser museu”, disse a diretora de Produção da Marionet, Francisca Moreira. “Seria muito mais fácil a reconstrução e a transformação daquele espaço num teatro”, acrescentou.

A ideia tem sido apresentada, mas a resposta é que aquele espaço está pensado para ser o Museu dos Transportes.

“Com a rede internacional em que estamos inseridos facilmente dinamizaríamos um espaço destes, que seria único no país e que não existe noutro lado”, disse Mário Montenegro.

Daniel Filipe Pereira

  1. Antonio Manuel de Almeida Henriques diz:
    24 de Janeiro, 2026 às 15:55

    Se os colocassem nas estradas a andar era a melhor coisa que faziam a coimbra.

