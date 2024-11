Companhia de teatro de Coimbra procura voluntários para “Leituras ao Domicílio”

A companhia de Coimbra O Teatrão procura voluntários para “Leituras ao Domicílio”, uma atividade em parceria com a Cáritas Diocesana e integrada no projeto “Constantino, Guardador de Sonhos”, a nova criação do grupo.

“Esta atividade faz parte de um projeto maior que tem a ver com a nova criação do Teatrão, que é um espetáculo criado a partir de uma obra do Alves Redol que se chama ‘Constantino, Guardador de Vacas e de Sonhos’”, afirmou Isabel Craveiro, diretora artística do grupo e coordenadora do projeto.

A versão que vai subir ao palco é uma “dramaturgia original”, intitulada “Constantino, Guardador de Sonhos”, e o projeto inclui outras atividades, num exercício “de olhar, de forma crítica e à distância dos anos, para as obras neorrealistas”, adiantou Isabel Craveiro.

Segundo Isabel Craveiro, “Leituras ao Domicílio” passa por “ir ler a casa das pessoas, ir ler ao domicílio para as pessoas que estão, maioritariamente do dia e nesta fase da vida, sozinhas”.

“O apoio domiciliário que a Cáritas faz, além de estar muito bem estruturado, tem uma distribuição na cidade e no concelho de Coimbra considerável”, referiu, explicando que se pretende ir “regularmente a casa destas pessoas ler um livro [de obras neorrealistas] à sua escolha”.

A experiência vai começar com 32 pessoas que recebem apoio domiciliário da Cáritas Diocesana de Coimbra, sendo que “os voluntários vão trabalhar sempre em pares”, pelo que são necessários cerca de 60.

“Leituras ao Domicílio” arranca em janeiro e vai manter-se até ao verão.

Numa nota de imprensa, a companhia salientou que a iniciativa “procura desafiar a comunidade a participar num programa de leitura regular de obras neorrealistas com aqueles que, por diferentes motivos, não saem de casa”.

As inscrições decorrem até ao próximo dia 27, através de um formulário disponível em tinyurl.com/LeiturasDomicilio, podendo inscrever-se pessoas a partir dos 15 anos, mas os menores devem apresentar autorização do encarregado de educação.

“Nos dias 04 e 11 de dezembro, às 21:00, na Oficina Municipal do Teatro, serão dadas duas formações aos leitores selecionados que os vão habilitar para fazer este trabalho”, adiantou O Teatrão.

À primeira atividade, “Leituras ao Domicílio”, somam-se, além da exibição da peça, com estreia no dia 03 de janeiro, um clube de leitura, exposições de artes plásticas e obras neorrealistas ou conferências.

Isabel Craveiro realçou a existência também de uma parceria com o Museu do Neo-realismo (Vila Franca de Xira, Lisboa), de que foi diretor científico António Pedro Pita, que também está a trabalhar com a companhia de teatro.

Outros autores que serão lidos nas “Leituras ao Domicílio” são, por exemplo, Carlos de Oliveira, Manuel da Fonseca, Fernando Namora, Ferreira de Castro e Soeiro Pereira Gomes.

Ainda na nota de imprensa, O Teatrão adiantou que a sua nova criação tem dramaturgia original do jornalista João Gaspar.

“Noutros tempos um clássico da literatura nacional, O Teatrão quis ir à procura do que é que, passados 50 anos do 25 de Abril, existe de ‘Constantino’ em nós”, referiu.

Foi este ponto de partida que “levou a companhia a estudar a fundo o movimento neorrealista português com esta questão em mente: qual é o teatro que queremos fazer para traduzir o nosso olhar sobre a realidade, nos dias de hoje?”.

De acordo com a companhia, mais do que uma versão atualizada de “Constantino”, a nova criação “procura inspirar-se neste movimento artístico para fazer uma reflexão profunda sobre a contemporaneidade”.