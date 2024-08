Comitiva da AAC/UC visitou Aldeia Paralímpica em Paris

Uma comitiva da Universidade de Coimbra (UC) e da Associação Académica de Coimbra (AAC) esteve ontem na Aldeia Paralímpica em Paris. A visita, revelou a AAC, “reforçou o apoio incondicional aos estudantes-atletas da academia de Coimbra que estão a competir nos Jogos Paralímpicos 2024”.

Na capital gaulesa estiveram o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, o presidente da Direção Geral da Associação Académica de Coimbra (DG/AAC), Renato Daniel, a pró-reitora para o desporto da UC, Filipa Godinho, e o vice-presidente da DG/AAC, Diogo Lopes. Durante a visita, a comitiva “teve o privilégio de se encontrar com os atletas Telmo Pinão, Tomás Cordeiro e Diogo Cancela, estudantes da UC que, com enorme dedicação, superação e excelência, representam Portugal e os valores da academia de Coimbra nos Jogos Paralímpicos”, enaltece a mesma comunicação.

Para hoje está previsto um encontro com a atleta de parabadminton da Académica, Beatriz Monteiro, que, tal como Telmo Pinão e Tomás Cordeiro, faz hoje a estreia na competição (mais informação na última página). “Estes estudantes-atletas são o espelho dos valores de perseverança e excelência que a UC e a AAC promovem. O seu desempenho nos Jogos Paralímpicos é motivo de grande orgulho para toda a nossa comunidade académica”, destacou Amílcar Falcão.

