Com a @Coimbra reporte o que ocorre no espaço público

Os cidadãos já podem reportar as ocorrências que vêm no espaço público do concelho. A Câmara de Coimbra apresentou a aplicação “@Coimbra”, que permite que os munícipes possam reportar diretamente ao município ocorrências no espaço público, além de disponibilizar outras informações úteis.

Na apresentação, o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, destacou que este era já um objetivo antigo do município.

“Esta aplicação tecnológica representa uma insistência que tínhamos já há anos. Para nós é uma grande alegria podermos apresentar esta aplicação. Esta tem ainda mais significado porque herdámos uma câmara em papel”, alfinetou o autarca.

A aplicação, desenvolvida pela Associação de Informática da Região Centro (AIRC) e disponível para sistemas Android e iOS, serve que os cidadãos possam reportar situações relacionadas com espaços verdes, estradas e ciclovias, passeios, iluminação pública e infraestruturas, dando nota de casos como falhas na sinalização rodoviária, vegetação a invadir estradas ou ciclovias, abatimentos ou buracos, necessidade de rampas ou problemas com mobiliário urbano.

