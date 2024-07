Colisão mortal na EN109 na Figueira da Foz

Uma colisão entre uma viatura pesada de mercadorias e uma ligeira de passageiros, ocorrida ontem à tarde na EN109, ao quilómetro 112, na Figueira da Foz, provocou a morte da condutora do segundo veículo.

A vítima mortal, e única ocupante da viatura, é uma mulher de 23 anos. Ao que foi possível apurar, trata-se de Marta Moio, que residia em Montemor-o-Velho. A morte da jovem foi confirmada no local.

O condutor do camião saiu aparentemente ileso do acidente de viação, mas foi levado ao Hospital Distrital da Fogueira da Foz (HDFF), para observações.

Segundo testemunhos recolhidos no local, junto de camionistas que afirmaram ter visto o acidente, a condutora ter-se-á desviado da sua faixa de rodagem, acabando por embater no camião.

O sinistro rodoviário aconteceu entre a interseção que dá acesso a Quiaios e o cruzamento do Alto de Brenha. A viatura pesada circulava numa reta, no sentido norte/sul, numa subida, e a ligeira no sentido oposto.

O alerta chegou aos meios de socorro às 16H10. Foram mobilizados para o local meios dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz, dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, da Viatura Média de Emergência e Reanimação (sediada no HDFF), do INEM, da delegação da Figueira da Foz da Cruz Vermelha, da GNR e da PSP.

O acidente levou ao condicionamento do trânsito durante várias horas, inicialmente com maior incidência no sentido norte/sul.