Duas mulheres, de 44 e 38 anos, perderam hoje a vida após uma colisão frontal entre dois carros, no IC2 – Porto Coelheiro, na localidade de Tapéus, no concelho de Soure, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

Do mesmo acidente resultam ainda dois feridos graves – dois homens com 54 e 34 anos.

Segundo foi possível apurar, um dos veículos – com um único ocupante (homem de 34 anos) – entrou em contramão e embateu frontalmente com outro carro que seguia no sentido norte/sul. As duas mulheres e o homem de 54 anos deslocavam-se na viatura que seguia na sua mão.

Os óbitos foram declarados no local. O homem de 54 anos foi ainda reanimado. Os feridos foram transportados para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

A estrada ficou cortada no sentido norte/sul durante algumas horas para a realização dos trabalhos de socorro.

O alerta foi dado pelas 07H23 e no local estiveram 31 operacionais e 14 meios dos Bombeiros Voluntários de Condeixa e Soure, do INEM e a GNR que tomou conta da ocorrência.