Colisão faz um morto e um ferido grave

Um homem com cerca de 50 anos morreu e uma mulher, de 65 anos, ficou ferida com gravidade, na sequência de uma colisão registada ontem à tarde e que envolveu uma viatura ligeira de passageiros e um motociclo, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS João Matias, segundo comandante dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz (BSFF).

De acordo com o responsável, a vítima mortal conduzia o veículo de duas rodas, onde seguia também a mulher.

João Matias explicou que o homem deixou o local do acidente ainda com vida, acabando por “morrer a caminho do Hospital Distrital da Figueira da Foz”, para onde estava a ser transportado pelos meios de socorro.

A mulher foi igualmente conduzida à unidade de saúde figueirense.

Ferido quando via o acidente

João Matias adiantou ainda que, do acidente, resultou um outro ferido, considerado leve. “Alguém parou para ver o acidente e sofreu uma queda”, explicou.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra o acidente aconteceu na Estrada Nacional 109, na zona do Bom Sucesso, na Figueira da Foz.

Com alerta acionado às 16H27, o acidente mobilizou 20 operacionais e oito viaturas dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz, Cruz Vermelha de Maiorca, INEM e PSP.