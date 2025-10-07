O candidato da coligação Juntos Somos Coimbra e atual presidente do município afirmou hoje que a Educação é uma das suas paixões e sublinhou que nos últimos quatro anos não só não fechou escolas como já reabilitou 14.

“A educação foi, é e será uma das nossas paixões (…). Nós não fechámos nenhuma [escola] e já reabilitámos 14”, destacou José Manuel Silva.

O candidato da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/MPT) participou hoje de manhã numa ação de campanha na Feira dos 7, em Bencanta, São Martinho do Bispo, onde várias pessoas fizeram questão de o cumprimentar, mas também voltou a ouvir algumas críticas sobre o mau funcionamento dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC). “Nós vamos resolver isto”, assegurou a uma das senhoras, de 77 anos, que o interpelou.