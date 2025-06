Coimbra: Zé Felipe confirmado na Queima das Fitas

O cantor brasileiro Zé Felipe está confirmado na edição 2025 da Queima das Fitas de Coimbra, com espetáculo marcado para o próximo dia 28 de maio.

“Com a sua energia contagiante e uma sequência de sucessos que dominam as tabelas musicais, o cantor promete uma atuação inesquecível para o público”, refere a organização do evento em nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS.

“A confirmação de Zé Felipe reforça o nosso compromisso em trazer artistas de renome que envolvem e cativam o público. Com a sua presença carismática e com os seus sucessos que conquistam milhões de ouvintes, promete ser uma noite de muita animação e momentos memoráveis”, destaca a Comissão Organizadora da Queima das Fitas.