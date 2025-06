Coimbra: Xutos & Pontapés são cabeça de cartaz das Festas da Cidade

São vários os eventos que se cruzam para confluir na programação das Festas da Cidade que começam a 4 de julho (Dia do Município) e se prolongam até ao dia 13. Em destaque está o concerto dos Xutos & Pontapés. A banda sobe ao palco da Feira Popular (Praça da Canção) a 5 de julho, “num sinal claro” de união entre as duas margens, afirmou ontem o vice-presidente da câmara municipal.

“Estamos particularmente satisfeitos com o cartaz. É evidente que é um cartaz diferente dos outros anos, mas a contratação dos Xutos & Pontapés é um investimento muito grande e temos um limite que não podemos ultrapassar”, esclareceu Francisco Veiga.

“Coimbra merece ter bandas icónicas”, disse, sublinhando a necessidade de uma grande afluência de público na Feira Popular, para arcar com os custos da produção – uma responsabilidade da União de Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, que este ano foi apoiada com 50 mil euros pelo município.

Além da banda de rock, atuam nas festas da cidade a fadista Beatriz Rosário (9 de julho), o guitarrista Eric Bonillo, num tributo a Santana (11), The Lucky Duckies (12) e a Estudantina Universitária de Coimbra (13).

