Coimbra: Xutos & Pontapés atuam nas Festas da Cidade

A banda Xutos & Pontapés vai atuar nas Festas da Cidade no dia 5 de julho. A revelação foi feita pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Francisco Veiga, no programa Primeira Sinfonia da Rádio Universidade de Coimbra.

“Os Xutos & Pontapés vão atuar no dia 5 de julho, de forma gratuita, junto à Feira Popular de Coimbra”, revelou o autarca.

Ao contrário dos grandes concertos das Festas da Cidade, que nos últimos anos decorrem no Jardim da Sereia, o concerto da banda rock portuguesa vai ser no Parque da Canção.

“A banda dos Xutos & Pontapés têm alguns requisitos, desde o tamanho do palco a áreas de camarins. Tem que ter um espaço muito aberto e, então fizemos um acordo com a feira”, esclareceu.

