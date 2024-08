Coimbra: Voluntariado junta três jovens ligados ao ISCAC

Voluntariado é algo que promove valores como o respeito, a compreensão, a empatia, a ajuda e proporciona experiências enriquecedoras e que mudam vidas, não só dos que o realizam mas também de quem recebe estes voluntários.

E dentro do voluntariado jovem, o número de jovens que o realiza tem crescido, muitos deles à procura de realizar esse “desejo” de satisfação pessoal que muda, de facto, vidas.

Exemplo disso são Pedro Santos, Matilde Martins e Ana Tomás, alunos do curso de Gestão de Empresas no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC), que vão passar três semanas (de 9 a 31 de agosto) na ilha do Maio, em Cabo Verde, numa experiência de voluntariado internacional.

Pedro Santos, natural de Celorico da Beira, refere que esta era uma ideia que queria concretizar “e que surgiu com o apoio da professora Madalena, responsável pelo gabinete de voluntariado no ISCAC, que ajudou com tudo, em termos da escolha, o que era necessário”, diz. Para o estudante do 3.º ano, será “uma experiência única e enriquecedora, pois vamos conhecer e contactar com uma realidade e culturas completamente diferente da nossa e daquilo a que estamos habituados”.

Motivação é poder mudar vidas

Já Matilde Martins, de Montemor-o-Velho, refere que poder contribuir e ajudar os outros é algo que a preenche totalmente “e saber que a ajuda pode fazer a diferença na vida daquelas pessoas” deixa-a entusiasmada e ansiosa por esta experiência.

“Viver algo deste género, acho que seria importante para toda a gente, para poder dar valor ao que temos, que, por vezes, é muito, quando comparado com outras realidades”, sublinhou.

Por sua vez, Ana Tomás, que já terminou o curso, não é “novata” nestas andanças, ao contrário dos colegas.

A jovem montemorense realizou recentemente uma experiência em Moçambique, onde destaca que “as expectativas para esta nova aventura são positivas, embora por vezes, seja melhor ir sem expectativas para ser possível absorver tudo o que a experiência pode proporcionar”.

A jovem salientou também o quão impactante poderá ser o confronto com “histórias e realidades bastante sinceras e reais de pessoas que precisam de pouco para serem felizes”, pondo em causa tudo o que temos e damos por adquiridos.

