Coimbra: Vida e obra de Miguel Torga nos 30 anos da sua morte

Quando em 1949 participou na campanha eleitoral da candidatura do general Norton de Matos à Presidência da República, Miguel Torga – então com 42 anos de idade – escreveu: “Saúdo-vos de Coimbra, desta Meca do fascismo português que queremos derrubar. Saúdo-vos como conterrâneo que aqui lutou sempre com a sua pena de artista para que tivesse fim a ignomínia de um povo inteiro oprimido por uma só vontade”.

O escritor dirigia assim aos seus conterrâneos de Vila Real (Trás-os-Montes), no âmbito da campanha eleitoral em que participava, num texto publicada em folha volante.

Trata-se de um episódio documentado da vida de Miguel Torga, que retrata o seu compromisso com o combate pela liberdade, que se prolongou por toda a sua vida, a par da sua obra poética e da sua profissão de médico.

Ao assinalar os 30 anos do seu falecimento, o Município de Coimbra vai inaugurar dentro de dois dias, a 17 de janeiro, a exposição itinerante “Não há pensamento onde não há liberdade”, evocando a vida e obra de Adolfo Correia Rocha. É este o seu nome de registo de nascimento, em São Martinho de Anta, no distrito de Vila Real, em 1907, no seio de uma família de camponeses.

