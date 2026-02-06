A Câmara Municipal de Coimbra vai fazer um novo cadastro e uma avaliação fitossanitária das árvores da cidade, após a passagem das tempestades. A revelação foi ontem feita pela presidente, Ana Abrunhosa, ao DIÁRIO AS BEIRAS após uma reunião na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

“As árvores também são muito importantes nas cidades. Depois destas tempestades, temos a necessidade de fazer uma avaliação fitossanitária das árvores que temos na cidade e um novo cadastro. É necessário fazer um perfil de risco das árvores”, frisou a autarca, que esteve presente enquanto representante da Associação Nacional dos Municípios Portugueses.

