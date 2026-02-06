diario as beiras
Coimbra

Coimbra vai fazer avaliação fitossanitária às árvores da cidade

06 de fevereiro de 2026 às 11 h23
0 comentário(s)

A Câmara Municipal de Coimbra vai fazer um novo cadastro e uma avaliação fitossanitária das árvores da cidade, após a passagem das tempestades. A revelação foi ontem feita pela presidente, Ana Abrunhosa, ao DIÁRIO AS BEIRAS após uma reunião na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.
“As árvores também são muito importantes nas cidades. Depois destas tempestades, temos a necessidade de fazer uma avaliação fitossanitária das árvores que temos na cidade e um novo cadastro. É necessário fazer um perfil de risco das árvores”, frisou a autarca, que esteve presente enquanto representante da Associação Nacional dos Municípios Portugueses.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Cerca Martins

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

06 de fevereiro

Opinião: Mudar o comportamento perante o que não se espera
06 de fevereiro

Opinião: Travessas de hospitalidade
06 de fevereiro

Opinião: Discursos convenientes têm uma força de lei
06 de fevereiro

Opinião: É já no próximo domingo?

Coimbra

Coimbra
06 de fevereiro às 11h23

Coimbra vai fazer avaliação fitossanitária às árvores da cidade

0 comentário(s)
Coimbra
06 de fevereiro às 11h10

Ceira transborda novamente e população do Cabouco volta a ter água a entrar em casa

0 comentário(s)
Coimbra
06 de fevereiro às 10h27

Administração cessante do iParque destaca recuperação financeira

0 comentário(s)