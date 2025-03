Coimbra vai expandir aterro para acolher novos resíduos

O vereador com o pelouro do Ambiente, Carlos Matias Lopes, anunciou ontem, que Coimbra irá expandir o aterro da ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, em Vil de Matos, para conseguir acolher novos resíduos nos próximos meses, após ter sido notícia que aquela estrutura vai atingir a capacidade máxima em setembro.

O vereador da CDU, Francisco Queirós, questionou como é que o executivo iria intervir. Carlos Matias Lopes respondeu dizendo que este “é um problema nacional” e que espera que o próximo Governo possa acompanhar esta preocupação ambiental com medidas concretas.

Em declarações à agência Lusa, o vereador aclarou que a ERSUC está “a trabalhar na união de células e aumento da cota (em altura) sujeita a AIA [avaliação de impacto ambiental], aumentando a capacidade operacional até 2027”

