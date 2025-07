Coimbra: Urbanização em Celas começa a ser construída nos próximos meses

Uma nova urbanização vai nascer em Celas, atrás da Escola EB 2,3 Martim de Freitas.

O projeto é de 2021, contempla 86 fogos de habitação, distribuídos por 10 lotes e foi já aprovado na reunião de Câmara Municipal de Coimbra.

Fonte do setor imobiliário revelou ao DIÁRIO AS BEIRAS que o processo está a avançar, estando previsto que as obras arranquem nos próximos meses.

Além dos 86 fogos de habitação, o projeto da urbanização contempla ainda a construção de um hipermercado e um hotel.

Nesta primeira fase, arrancará a construção dos lotes de habitação. A mesma fonte esclareceu que, nesta fase, estão já perto de 20 habitações reservadas.

