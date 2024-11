Coimbra: ULS expande Hospital de Dia de Oncologia

Até outubro de 2024, realizaram-se 21.963 sessões de quimioterapia no Hospital de Dia de Oncologia dos HUC – um aumento de 6,8% em relação ao período homólogo do ano anterior.

Face a este crescimento, e de modo a garantir melhores condições aos doentes, famílias e profissionais, a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra decidiu ampliar e modernizar as instalações do Hospital de Dia de Oncologia.

“Reconhecendo o subdimensionamento atual e os impactos na comodidade dos serviços prestados, foi iniciado um plano de ação para melhorar as condições e aumentar a capacidade de resposta”, refere a ULS de Coimbra, em comunicado.

Assim, o Serviço de Saúde Ocupacional, anteriormente localizado em área contígua ao Hospital de Dia de Oncologia, foi transferido para o Bloco de Celas, libertando espaço essencial para a expansão das áreas de tratamento oncológico.

As novas instalações Serviço de Saúde Ocupacional foram alvo de obras de requalificação, assegurando condições adequadas para as consultas médicas, de enfermagem e psicologia. De acordo com a ULS, estão ainda planeadas intervenções adicionais no Polo de Celas, garantindo uma infraestrutura moderna e funcional.

Alargamento do espaço e do horário

Entretanto, está em desenvolvimento o projeto de expansão do Hospital de Dia de Oncologia, incluindo o alargamento do espaço e do horário de funcionamento, com vista a responder tanto à atividade programada como a situações não programadas ou agudas. Esta intervenção será articulada com o Serviço de Cuidados Paliativos, no Edifício de São Jerónimo.

