Coimbra: Transportes urbanos reduzem resposta até à chegada do metrobus

Com a chegada do metrobus a Coimbra, é vital fazer a reestruturação das rede de transportes urbanos, e integrar outro tipo de serviços, de modo a não haver sobreposição de ligações. A Câmara de Coimbra aprovou ontem os princípios gerais do caderno de encargos para a reestruturação, que deverá ser executada em 10 meses. Este prazo já só permitirá a implementação do processo depois da primeira fase do metrobus – Serpins – Alto de São João – Portagem já estar a circular, presumivelmente no final do 1.º trimestre de 2025.

O estudo, ainda preliminar, é da autoria do docente e especialista em transportes Álvaro Seco (antigo presidente da Metro Mondego e candidato à presidência da Câmara de Coimbra pelo PS, que marcou presença na reunião do executivo de ontem).

A reestruturação vai reduzir o número de transbordos necessários entre origem e destino, com uma otimização da oferta, assim como uma maior pontualidade e regularidade, com cinco linhas dos SMTUC que garantirão circuitos chave não cobertos pelas linhas do Metro Mondego, que completam essa rede “central base”.