Coimbra: Trânsito condicionado na avenida Fernão Magalhães a partir de quarta-feira

O trânsito vai estar condicionado a partir de quarta-feira, dia 16 de julho, na avenida Fernão Magalhães, em Coimbra, informou hoje a Metro Mondego em comunicado enviado à imprensa.

Segundo a empresa, “a partir de quarta-feira, 16 de julho, a avenida Fernão Magalhães vai entrar numa nova fase das obras do troço urbano do Metrobus e da renovação das infraestruturas no subsolo da Águas de Coimbra, dando continuidade aos trabalhos que têm vindo a ser executados”.

“O condicionamento do trânsito que será implementado nesta fase dos trabalhos, limitando a circulação automóvel a uma via de sentido reversível, foi planeado para coincidir com o habitual período de redução do tráfego rodoviário na cidade, resultante da interrupção da atividade escolar e será levantado antes do início do novo ano letivo”, indica o documento.

A redução da circulação a uma única via justifica-se por razões de segurança tendo em conta a profundidade das valas e a sua localização central na faixa rodoviária, devendo a circulação alternada ser regulada por semáforos.

As paragens dos SMTUC, existentes na av. Fernão de Magalhães, mantêm-se nos locais já estabelecidos atualmente e a circulação pedonal manter-se-á salvaguardada, assim como a circulação de veículos de emergência.

As intervenções que têm vindo a ser realizadas consistem em trabalhos de renovação das redes de água e drenagem, construção de infraestruturas técnicas de comunicação e energia para o sistema Metrobus, construção do canal dedicado ao Metrobus, repavimentação da via, melhoria da iluminação pública e reorganização da sinalização e segurança.