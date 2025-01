Coimbra: Subida do Mondego e Ceira monitorizada e população aconselhada a proteger bens

O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Coimbra está a acompanhar a evolução das condições meteorológicas no concelho, na sequência da tempestade Hermínia.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) está previsto que, até às 9h00 de amanhã, a precipitação seja forte e o vento possa atingir rajadas até 70 ou 80 quilómetros hora. Até ao momento, os Bombeiros Sapadores de Coimbra deram resposta a nove ocorrências e estão de vigilância aos caudais do Mondego e Ceira. Aconselha-se a população a proteger os bens, que, eventualmente, poderão ser afetados pela subida das águas.

Segundo o comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, o SMPC, refere que “até agora, foram registadas quatro ocorrências relacionadas com o estado do tempo e, até ao momento, foram reportadas aos Bombeiros Sapadores nove, resultado de inundações no Cabouco e em zonas urbanas, de queda de árvores no Cabouco, Valongo e Bemposta e deslizamentos de terras em Logo de Deus.

Na mesma nota, é descrito que “ss Bombeiros Sapadores estão a acompanhar a subida dos leitos dos rios Mondego e Ceira, em articulação com os operacionais diretos no Cabouco e Parque Verde. A situação mais relevante aconteceu no Cabouco. Contudo, o nível de água começou a descer a partir das 15h30 e a via principal de acesso ao Cabouco foi reaberta às 17h00.

Espera-se, ainda, um agravamento da força do vento e da precipitação até às 9h00 de amanhã, de acordo com o IPMA, o que pode levar a um aumento do número de ocorrências.

A evolução da subida das águas leva o SMPC, em consonância com a Agência Portuguesa do Ambiente, a solicitar a todos uma atitude vigilante, hoje e amanhã, de modo a assegurar-se a proteção das populações, aconselhando-se a guarda dos bens que possam estar expostos.