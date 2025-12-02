O Banco Alimentar Contra a Fome realizou, durante o fim de semana, a sua habitual campanha de recolha de géneros alimentares nos supermercados, uma iniciativa que permitirá apoiar, no distrito de Coimbra, cerca de 10 mil pessoas com carências alimentares.

A campanha – que mobilizou mais de dois mil voluntários em 94 lojas – voltou a evidenciar a solidariedade dos consumidores, mesmo num contexto de aumento contínuo dos preços dos bens essenciais.

João Paulo Craveiro, presidente da delegação de Coimbra do Banco Alimentar, fez um balanço positivo da operação.

“Está a correr muito bem, quer em termos de voluntariado quer dos produtos recolhidos”, afirmou, adiantando que os valores apurados são muito semelhantes aos de novembro de 2024.

Apesar do aumento semanal dos preços, a generosidade da população surpreendeu até as equipas no terreno. “Ontem à noite recebi uma nota de um supermercado… a encarregada estava absolutamente pasmada. As pessoas entregavam carrinhos inteiros. Inteiros. É fantástico”, relatou.

