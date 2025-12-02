diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Subida de preços não trava solidariedade

01 de dezembro de 2025 às 11 h32
0 comentário(s)
DB/Pedro Filipe Ramos

O Banco Alimentar Contra a Fome realizou, durante o fim de semana, a sua habitual campanha de recolha de géneros alimentares nos supermercados, uma iniciativa que permitirá apoiar, no distrito de Coimbra, cerca de 10 mil pessoas com carências alimentares.

A campanha – que mobilizou mais de dois mil voluntários em 94 lojas – voltou a evidenciar a solidariedade dos consumidores, mesmo num contexto de aumento contínuo dos preços dos bens essenciais.

João Paulo Craveiro, presidente da delegação de Coimbra do Banco Alimentar, fez um balanço positivo da operação.
“Está a correr muito bem, quer em termos de voluntariado quer dos produtos recolhidos”, afirmou, adiantando que os valores apurados são muito semelhantes aos de novembro de 2024.

Apesar do aumento semanal dos preços, a generosidade da população surpreendeu até as equipas no terreno. “Ontem à noite recebi uma nota de um supermercado… a encarregada estava absolutamente pasmada. As pessoas entregavam carrinhos inteiros. Inteiros. É fantástico”, relatou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (01/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

01 de dezembro

O futuro é técnico
01 de dezembro

Adega de Cantanhede reforça aposta no cooperativismo
01 de dezembro

CP: O. Hospital soma e segue
01 de dezembro

Liga 3: Dois pontos desperdiçados

Coimbra

Coimbra
01 de dezembro às 11h32

Coimbra: Subida de preços não trava solidariedade

0 comentário(s)
Coimbra
01 de dezembro às 11h29

Ação das DG dos últimos anos é “negativa para a história da AAC e do movimento associativo”

0 comentário(s)
Coimbra
01 de dezembro às 11h25

“Não nos devemos conformar meramente com o que foi feito de bom no passado”

0 comentário(s)