Mais de 40% das consultas realizadas no final do primeiro semestre deste ano no IPO de Coimbra já tinham ultrapassado os tempos máximos de resposta garantidos (TMRG), o que correspondeu a um aumento de 39 pontos percentuais em relação a 2024 (na altura, a percentagem foi de 1,6%).

Os dados constam da monitorização da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) aos tempos de espera no SNS no primeiro semestre de 2025 e demonstram que, neste campo, o IPO Coimbra segue a tendência nacional.

De acordo com o relatório, “do total de utentes atendidos em primeira consulta com suspeita ou confirmação de doença oncológica em hospitais públicos, 57,9% foram sujeitos a tempos de espera superiores ao limite legalmente estabelecido para o seu nível de prioridade”.

Apesar disso, entre janeiro e junho de 2025, foram realizadas 19.014 primeiras consultas com suspeita ou confirmação de doença oncológica nos hospitais públicos portugueses, o que representou um aumento de atividade de 6,9% face ao mesmo período de 2024.

Recorde-se que, segundo o último Relatório Anual sobre o Acesso a Cuidados de Saúde divulgado pelo IPO, o número de pedidos em lista de espera para consulta passou de 321 em 2023 para 616 em 2024, quase o dobro.

O relatório indica ainda que o número total de pedidos inscritos para primeiras consultas aumentou significativamente – de 7.931 em 2023 para 9.122 em 2024 .

