Coimbra: SMTUC admite pagar cartas de condução para ter motoristas

Se não existem motoristas suficientes para assegurar os transportes municipais urbanos de Coimbra, e poucos são os motoristas que respondem a ofertas de emprego, “a administração dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) está a ponderar pagar carta e certificado de aptidão (CAM) a futuros motoristas”, confessou ontem o presidente do município, José Manuel Silva, da coligação Juntos Somos Coimbra.

A situação de falta de motoristas parece não ter solução, com o autarca a fazer aprovar em reunião camarária – com quatro votos contra do PS e abstenção da CDU – de uma proposta que reduz a oferta atual de ligações dos SMTUC (Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra), face à falta de motoristas, que a administração estima ser de 32.

O presidente da câmara garantiu que tentou a reposição profissional da carreira de agente único (com salário mais alto), mas o anterior Governo (PS) “recusou” essa solução, aguardando “eventuais desenvolvimentos” do atual Governo (PSD/CDS-PP). Este ponto da reunião gerou acessa discussão, com acusações mútuas de “falta de bom senso” entre a vereadora do PS, Regina Bento, e o presidente da edilidade

