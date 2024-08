Coimbra: Sistema de gestão do elevador das Monumentais ainda por decidir

O novo projeto de arquitetura do futuro elevador nas Escadas Monumentais foi ontem aprovado por unanimidade na reunião do executivo camarário.

Esta aprovação era tida como essencial para que o Município possa submeter uma candidatura a fundos europeus para a construção, que tem custo aproximado de 1,8 milhões de euros. Designado de “Elevador Sesnando Davies”, o seu modelo de gestão está por definir, mas poderá vir a fazer parte do AGIT, entidade responsável pela gestão do Sistema Intermodal de Transportes de Coimbra.

No decorrer da reunião, ficou ainda a saber-se que a autarquia pretende auscultar a opinião pública sobre reutilização do glifosato. As críticas da vereação socialista ao transtorno causado pelas obras que decorrem na cidade foram também assunto, enquanto Francisco Queirós deu voz à preocupação das populações de Souselas e Botão com a construção da Plataforma Logística de Coimbra, a cargo da Câmara de Coimbra, através do Centro Tecnológico de Gestão Ambiental.