Coimbra: Santo António dos Olivais é a segunda freguesia do país com mais casas vagas

A freguesia de Santo António dos Olivais é a segunda do país com mais casas vagas.

Pelo menos era assim em 2021, data dos mais recentes censos do Instituto Nacional de Estatística (INE). Na freguesia de Santo António dos Olivais havia 3.285 alojamentos vagos, que não estavam nem para arrendar nem para vender.

A nível nacional a freguesia do concelho de Coimbra é apenas superadas pela União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, no concelho do Porto.

O problema das habitações vagas é também notório na União das Freguesias de Coimbra. Em 2021, a união de freguesias tinha 2.930 casas vagas, entrando diretamente para o pódio a nível nacional.

Mais de 7200 habitações vagas no concelho

A questão da habitação no concelho de Coimbra é, de facto, notório. Se juntarmos o número de habitações vagas das uniões de freguesia de Santo António dos Olivais, de Coimbra e São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades há mais de 7.200 casas vagas.

Nesta contabilidade não estão freguesias como Santa Clara e Castelo Viegas ou Eiras e São Paulo de Frades, onde há menos de mil alojamentos vagos em cada uma.

O INE considera que são “casas vagas” imóveis que, não sendo residência habitual, nem secundária ou uso sazonal, não estão colocados para venda ou arrendamento. Ainda assim, dado o facto de Coimbra ser uma cidade universitária, muitas destas habitações podem estar a ser utilizadas para arrendamento no mercado paralelo.

