Coimbra: Rua do Brasil cortada durante 60 dias junto à praça 25 de Abril

A rua do Brasil vai voltar a estar com condicionamentos nos próximos 60 dias, anunciou ontem, através de comunicado enviado, a empresa Metro Mondego.

Na nota enviada aos órgãos de comunicação social, será necessário suspender a partir de amanhã e durante 60 dias a ligação rodoviária na rua do Brasil, por baixo do viaduto do Calhabé, no sentido da Solum.

Este corte, no sentido que liga a Escola Rainha Santa à praça 25 de Abril, é feito, a cargo da Infraestruturas de Portugal, para permitir a execução de sarjetas e coletores de águas pluviais, a colocação de iluminação pública, a abertura de caixa de visita, a terraplenagem e pavimentação e ainda a integração urbana (lancis e calçada). Esta intervenção servirá também para concluir o projeto da praça 25 de Abril, mais concretamente na zona do estacionamento do autocarros e por baixo do viaduto do Calhabé.

Alternativa rodoviária

Face ao corte da rua do Brasil, por baixo do Viaduto do Calhabé, o fluxo de trânsito entre a zona poente da rua do Brasil e a Solum terá como alternativa a ligação da rua do Brasil com a rua Dom Manuel I pelo interface rodoviário, podendo aceder-se à rua Tomé Rodrigues Sobral pelo novo arruamento que sai da rua Dom João III. Esta alternativa foi já adotada no presente ano quando a rua Dom Manuel I e o viaduto do Calhabé estiveram interditos.

No sentido contrário da rua do Brasil não haverá alterações.