A Câmara de Coimbra afirmou hoje que o Governo manifestou abertura para se avançar com a criação de uma única autoridade de transportes na região e referiu que é preciso estudar a solução técnica para o efeito.

“Transmiti ao senhor ministro [das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz] aquilo que venho a transmitir desde as eleições, que é a vontade e a necessidade de arranjarmos uma solução institucional que articule estas três autoridades de transportes e os operadores, naturalmente”, disse à agência Lusa a presidente da Câmara, Ana Abrunhosa (PS/Livre/PAN), que reuniu com a tutela na quarta-feira.

De momento, na região de Coimbra, há três autoridades de transportes: Câmara de Coimbra, Comunidade Intermunicipal (CIM) e Estado (através da Metro Mondego e Comboios de Portugal).