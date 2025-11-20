diario as beiras
CIM Região de CoimbraCoimbra

Coimbra revela abertura do Governo para uma só autoridade de transportes na região

20 de novembro às 13 h32
0 comentário(s)
Arquivo/Ana Catarina Ferreira

A Câmara de Coimbra afirmou hoje que o Governo manifestou abertura para se avançar com a criação de uma única autoridade de transportes na região e referiu que é preciso estudar a solução técnica para o efeito.

“Transmiti ao senhor ministro [das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz] aquilo que venho a transmitir desde as eleições, que é a vontade e a necessidade de arranjarmos uma solução institucional que articule estas três autoridades de transportes e os operadores, naturalmente”, disse à agência Lusa a presidente da Câmara, Ana Abrunhosa (PS/Livre/PAN), que reuniu com a tutela na quarta-feira.

De momento, na região de Coimbra, há três autoridades de transportes: Câmara de Coimbra, Comunidade Intermunicipal (CIM) e Estado (através da Metro Mondego e Comboios de Portugal).

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de novembro

Relação de Coimbra confirma sentença de processo de fraude com mais de 100 arguidos
20 de novembro

Funcionárias de saúde detidas em rede de imigração ilegal foram suspensas de funções
20 de novembro

Figueira da Foz vai investir 1,2 milhões para requalificar antiga Casa da Criança
20 de novembro

Figueira da Foz avança com criação de polícia municipal em 2026

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraCoimbra
20 de novembro às 13h32

Coimbra revela abertura do Governo para uma só autoridade de transportes na região

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraRegião Centro
18 de novembro às 10h15

Há 27 zonas de alto risco de gripe aviária no distrito de Coimbra

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraRegião Centro
18 de novembro às 10h09

Anadia quer integrar estudo que vai avaliar prolongamento do metrobus da Região de Coimbra

0 comentário(s)

Coimbra

Coimbra
20 de novembro às 17h05

Relação de Coimbra confirma sentença de processo de fraude com mais de 100 arguidos

0 comentário(s)
CoimbraNacional
20 de novembro às 16h59

Funcionárias de saúde detidas em rede de imigração ilegal foram suspensas de funções

0 comentário(s)
Coimbra
20 de novembro às 16h01

Estudo desenvolvido em Coimbra diz que profissionais de saúde LGBTQ+ enfrentam discriminação no trabalho

0 comentário(s)