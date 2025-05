Coimbra: Reunião só aqueceu com as contas do concerto dos Guns N’ Roses

Numa das reuniões de câmara mais curtas e calmas de que há registo nos últimos tempos, as diferenças políticas só ficaram vincadas quando foi votado o protocolo de coorganização entre o município e a Everything Is New para a realização de um concerto de Guns N’ Roses.

Apesar das pequenas picardias entre os vereadores antes da ordem do dia, todos os pontos da reunião foram votados favoravelmente e por unanimidade, excetuando o acordo para o concerto da banda de rock americana marcada para o dia 6 de junho no Estádio Cidade de Coimbra. O PS e a CDU votaram contra, mas a maioria do executivo Juntos Somos Coimbra aprovou o protocolo e confirmou o apoio de 125 mil euros à produtora.

A reunião de câmara ficou ainda marcada pelo voto de pesar pela morte do arquiteto Vasco Cunha, a aprovação das alterações em percursos e paragens dos SMTUC em Eiras, Santa Clara e Brasfemes, e ainda pelo parecer favorável dado pelo executivo ao reconhecimento de utilidade pública da Palhaços d’Opital.

