diario as beiras
CoimbraSaúde

Coimbra: Regulador da saúde analisa morte de feto em grávida em final de gestação

04 de novembro às 15 h12
DR

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) está a analisar a morte de um bebé no final da gravidez, em Coimbra, após a família ter acusado o hospital de negligência e falta de assistência médica, segundo o regulador.

O caso noticiado hoje pelo Correio da Manhã ocorreu na Maternidade Daniel de Matos, integrada na Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, para onde a grávida, de 43 anos, foi encaminhada por se ter sentido mal

Segundo o jornal, a grávida estava em final de gravidez, que foi acompanhada na maternidade Bissaya Barreto, onde teve a última consulta na quinta-feira sem lhe ter sido detetado qualquer tipo de problema

Autoria de:

Agência Lusa

