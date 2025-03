Coimbra recebe maratona de inovação aeroespacial e automóvel

Coimbra é um dos locais escolhidos para receber a maratona de inovação aeroespacial e automóvel “Hack4SCAIRA”, que reúne estudantes, empreendedores e profissionais com interesse nestes setores.

O evento, promovido pelo projeto europeu SCAIRA, acontece simultaneamente em Portugal, Espanha e França, e será organizado localmente pelo Habitat de inovação Empresarial nos Setores Estratégicos (HIESE), projeto apoiado pelo Instituto Pedro Nunes (IPN).

A maratona quer estimular a inovação, desafiando equipas de estudantes universitários e empreendedores a apresentar ideias e soluções para problemas propostos por empresas parceiras de referência, como a Airbus e o Renault Group.

Durante o evento, as equipas poderão escolher diferentes desafios de mobilidade sustentável, eficiência energética e digitalização da indústria apresentados pelas empresas parceiras e contarão com o apoio de mentores e especialistas no desenvolvimento e melhoramento de propostas.

Os melhores projetos serão premiados com a oportunidade de participação num programa de aceleração europeu, onde receberão formação, mentoria e apoio com o objetivo de transformar as suas ideias em projetos empresariais sólidos.

Os vencedores locais receberão também prémios exclusivos entregues por cada cidade organizadora.

O projeto europeu SCAIRA tem como objetivo a criação e aceleração de empresas em zonas rurais de Portugal, Espanha e França, com aposta na transição verde e fomento da inovação tecnológica nos setores aeroespacial e automóvel.