Coimbra: Reabilitação do Bairro de Celas regista atraso de vários meses

As obras da 3.ª fase da requalificação do Bairro de Celas, contemplando habitação a preços controlados, registam um atraso de vários meses que, no final, poderá resultar na duplicação do prazo de execução: de acordo com o contrato, seria de um ano e quatro meses.

De acordo com informação prestada, ontem, pelo Município de Coimbra ao DIÁRIO AS BEIRAS, “a empreitada apresenta neste momento um atraso significativo relativamente ao plano de trabalhos e ao cronograma financeiro entregues, estando executados apenas 9% da empreitada (283.782,14 euros com o auto de agosto), quando deveriam estar executados 27% (822.096,29 euros) – o que corresponde a um desvio de 66% nesta fase. O valor total da obra é de de 3,17 milhões de euros, IVA incluído, numa empreitada que foi adjudicada em dezembro do ano passado e consignada em abril último.

Prazo inicial apontava para agosto de 2025

Considerando a data de consignação e o prazo de execução, a data prevista para a conclusão total da empreitada – relativa a 27 habitações – seria 25 de agosto de 2025, mas com uma 1.ª fase, de oito meses, a concluir dentro de cerca de dois meses, até 29 de novembro, correspondente às primeiras 15 habitações finalizadas.

Estes trabalhos implicam demolição e reconstrução das casas existentes, inicialmente construídas em meados do século XX como destino dos desalojados da Alta de Coimbra para a construção da Cidade Universitária.

Quanto à empreitada em curso, de momento encontram-se demolidas 19 habitações das 27 contempladas, nas ruas do Borralho, dos Estudos, do Castelo e Largo de S. João, sendo que há outras duas que deverão ser entregues esta semana pela autarquia ao empreiteiro, que é a Certificoimbra – Engenharia, Construção e Certificação Energética, também responsável pela ampliação e requalificação da Escola EB 1 da Conchada.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 24/09/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS